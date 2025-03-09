Четыре аэропорта России вернулись к работе

Все воздушные порты, работа которых приостанавливалась в ночь на 9 марта, вернулись к штатному режиму работы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет об аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани.

В Нижнем Новгороде ограничения действовали около трех часов, в Казани — около четырех часов, в Астрахани — более пяти часов. В Волгограде прием и отправку самолетов ограничили накануне вечером, к штатному расписанию вернулись лишь через восемь часов. Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко.

По его словам, за время ограничений на запасной аэродром отправляли два самолета, летевших в Казань.

Этим же утром в аэропорту Владикавказа отменили план «Ковер». Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что воздушная гавань работает в обычном режиме.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.