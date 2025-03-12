В РФ разработали порядок выплат для ополченцев Донбасса, ставших инвалидами

Минобороны России подготовило проект постановления кабмина об утверждении порядка выплат ополченцам Донбасса, участвовавшим в боях с 11 мая 2014 года и получившим травмы, которые привели к инвалидности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Проектом постановления определен порядок назначения и осуществления единовременной выплаты», — указано в проекте.

Отмечается, что деньги будут перечислять Минобороны, ФСБ и МВД — в зависимости от того, к какому ведомству принадлежит медкомиссия, признавшая бойца инвалидом.

Указ о выплатах ополченцам президент РФ Владимир Путин подписал 10 марта. Согласно документу, инвалиды I группы получат 6 млн 54 тысячи 415 рублей, II группы — 5 млн 236 тысяч 250 рублей, III группы — 4 млн 418 тысяч 86 рублей.

Деньги предназначены для людей, которые воевали в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции, а также других формирований и органов республик Донбасса, и стали инвалидами.

Ранее сообщалось, что в России планируют ускорить выплаты семьям участников СВО.