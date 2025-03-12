ВСУ выбили из слободы Подол и поселка Меловой в Курской области

Вооруженные силы РФ выбили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из слободы Подол и поселка Меловой в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северный ветер» группировки войск «Север».

При этом отмечается, что оставшиеся в живых бойцы ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Уточняется, что в ходе боев за поселок Меловой уничтожено несколько групп противника.

12 марта авторы в украинских Telegram-каналах появилась информация, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало выводить войска из Суджи. Журналисты назвали это «частью переговорного процесса». Также утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. При этом также сообщалось, что небольшие группы украинских солдат пытаются «просочиться» обратно в Суджу.

Ранее сбежавшие из Суджи украинские солдаты оставили послание российским военным.