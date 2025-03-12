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Стало известно о попытках ВСУ «просочиться» обратно в Суджу

RT: бойцы ВСУ пытаются вернуться в Суджу малыми группами
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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Небольшие группы украинских солдат пытаются «просочиться» обратно в освобожденную Суджу в Курской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на бойца ВС РФ, работающего на Курском направлении.

По словам российского солдата, военные ВСУ совершают попытки прорваться в город на бронемашине и порядка четырех багги силами до взвода. В атаке участвуют украинцы из подразделений Сил специальных операций и 80-й штурмовой бригады.

12 марта авторы в украинских Telegram-каналах появилась информация, что командование ВСУ начало выводить войска из Суджи. Журналисты назвали это «частью переговорного процесса» и не стали связывать происходящее с неудачами на Курском направлении, которые украинские войска переживают уже не первый месяц.

Тем временем возле здания городской администрации в Судже появился российский флаг. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, которые продолжают закрепляться в данном районе и выдавливать украинские формирования в сторону Сумской области.

Ранее в Кремле прокомментировали динамику боев за Суджу.

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