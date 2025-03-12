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Российские военные показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области

РИА Новости: морпехи показали позиции у Казачьей Локни, откуда сбежали ВСУ
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Минобороны России

Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) показали позиции военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые они оставили в окрестностях Казачьей Локни Курской области. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

Как рассказал агентству командир роты с позывным «Феникс» 155-й бригады, украинские военнослужащие раньше «разъезжали здесь как у себя дома», пока морпехи не зачистили эту лесополосу. По его словам, по всей лесополосе лежит брошенное оружие противника. Так, российские бойцы нашли американский гранатомет «MK-19», противотанковый ракетный комплекс Javelin, минометы, беспилотники и боеприпасы. Кроме того, ВСУ оставили после себя боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер М-113, заявил «Феникс».

«Еще вчера тут были ВСУ, сейчас же здесь уже мой командный пункт», — добавил он.

12 марта в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области. В министерстве заявили, что российские военные взяли под контроль Казачью Локню, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Ранее были названы сроки окончания боев в Курской области.

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