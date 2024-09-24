Лукашенко заявил, что белорусскую армию надо встряхнуть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскую армию нужно встряхнуть и привести в идеальное состояние. Его слова приводит БелТА.

«Армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние, пока у нас есть единство в обществе и дисциплина», — заявил он.

По его словам, физическая подготовка, как и огневая, так и тактическая, а также изучение видов современного оружия должны быть на первом месте.

«Закончим «разборки» в сельском хозяйстве по уборке и другим вопросам, наступит зимний период — проверка будет жесточайшая по всем направлениям», — отметил Лукашенко.

Также Лукашенко сообщил о создании в республике нового воинского подразделения, составленном на контрактной основе. По его словам, служба в данном подразделении будет проходить на контрактной основе, из людей, «которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях».

Ранее Лукашенко рассказал о преимуществах РФ и Белоруссии благодаря ядерному оружию.