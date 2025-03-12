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Вдове бойца СВО выставили счет после похорон мужа

В Краснодарском крае вдове бойца СВО выставили счет после смерти мужа
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Shutterstock/kalyanby

В Краснодарском крае вдове участника СВО выставили счет после смерти мужа. Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По данным канала, мужчина был мобилизован осенью 2022 года. Вскоре после похорон военнослужащего, женщина получила письмо с требованием возместить ущерб.

«Теперь вдову воина заваливают требованиями о «возврате выплаченной пенсии» и о том, что ожидание уже было «компенсационной выплатой», — говорится в сообщении.

Из-за изменений в законодательстве, принятых с начала спецоперации, у нее стали требовать возврата пенсии, выплаченной ей якобы излишне. По версии канала, это незаконно. «Русская Община ZOV» также пообещала оказать помощь вдове бойца.

12 марта сообщалось, что в в Ростове-на-Дону в секторе Мужества Аллеи Героев Северного кладбища закончились места, отведенные бойцам специальной военной операции.

Как пишет портал 161.ru, могилы в секторе Мужества расположены в несколько рядов, в зависимости от квадрата. Более ранние захоронения находятся в начале сектора, где уже установлены надгробия, установленные в ряд из пяти.

В «Службе городских кладбищ» и в администрации не дают комментариев по поводу дальнейших захоронений кавалеров ордена Мужества и медали «За отвагу», отметили корреспонденты местного издания.

Ранее боец СВО, неделю пролежавший без ноги, рассказал о встрече с Богом.

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