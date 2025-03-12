В российском городе на кладбище закончились отведенные бойцам СВО места

161.ru: в Ростове-на-Дону на кладбище не осталось мест для участников СВО

В Ростове-на-Дону в секторе Мужества Аллеи Героев Северного кладбища закончились места, отведенные бойцам специальной военной операции. Об этом пишет местный портал 161.ru..

По данным журналистов, на кладбище на данный момент осталось одно место.

«Из фото на начало февраля 2025 года следует, что сейчас осталось только одно свободное место в дальней западной оконечности территории — два соседних места в последнем ряду уже заняты», — говорится в материале.

Как пишет портал, могилы в секторе Мужества расположены в несколько рядов, в зависимости от квадрата. Более ранние захоронения находятся в начале сектора, где уже установлены надгробия, установленные в ряд из пяти.

В «Службе городских кладбищ» и в администрации не дают комментариев по поводу дальнейших захоронений кавалеров ордена Мужества и медали «За отвагу», отметили корреспонденты местного издания.

В конце прошлого года в Омской области родственники бойца СВО приехали на церемонию прощания и удивились закопанной могиле, после чего устроили драку с рабочими.

Ранее боец СВО, неделю пролежавший без ноги, рассказал о встрече с Богом.