Минобороны: ВС РФ ударили по транспортному судну, перевозившему снаряды для ВСУ

Силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по военным объектам на 152 участках. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Целями стали элементы аэродромной инфраструктуры, транспортное судно с боеприпасами, производственные цеха, склады и пусковые площадки для БПЛА, а также скопления живой силы и техники формирований ВСУ и иностранных наемников.

В рамках отражения угроз средствами ПВО уничтожены три управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS. Кроме того, за сутки сбит 91 беспилотник самолётного типа, применяемый противником для разведки и атак.

Также Минобороны проинформировало, что российские военнослужащие «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Новомарково в Донецкой народной республике (ДНР).

В сводке оборонного ведомства также сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» освободили село Днепроэнергия в ДНР.

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