В Кремле прокомментировали динамику боев за Суджу в Курской области

Российская армия успешно продвигается в Курской области, демонстрируя хорошую динамику. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков (ВСУ — «Газета.Ru»), динамика хорошая», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста о ходе боев за Суджу.

Песков подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за всей информацией, которая поступает от российских военных.

11 марта замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российская армия почти со всех сторон обошла Суджу в Курской области. По его словам, бойцам удалось освободить почти все лесопосадки и населенные пункты в районе города.

12 марта сообщалось, что центр Суджи перешел под контроль российской армии. На предоставленных кадрах из центра города видно, как десантники российской армии разместили флаг России на площади перед администрацией города.

Ранее в ВС РФ рассказали об операции по проникновению в тыл ВСУ в Судже через газопровод.