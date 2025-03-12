Гладков сообщил о более чем 60 выпущенных дронах ВСУ по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область 64 беспилотниками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Были атакованы 12 муниципалитетов области. В частности, противник наносил удары по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Доброе, Муром, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка и другим населенным пунктам. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

По словам губернатора, минувшей ночью в селе Муром с беспилотника сбросили два взрывных устройства. В результате повреждены оказались два дома и надворная постройка. В селе Глотово во время атаки дронов ВСУ повреждены два частных дома, в одном из них возник пожар. На данный момент он потушен, уточнил Гладков.

В результате обстрела села Тишанка и поселка Новый повреждены два частных дома. В селе Волчья Александровка разрушения зафиксированы у административного здания и оборудования.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами страны обнаружили и сбили 337 дронов ВСУ. Основной удар пришелся на Московскую, Брянскую и Курскую области.

Ранее в Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ по России.