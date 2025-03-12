Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил о более чем 60 выпущенных дронах ВСУ по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 БПЛА
close
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область 64 беспилотниками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Были атакованы 12 муниципалитетов области. В частности, противник наносил удары по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Доброе, Муром, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка и другим населенным пунктам. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

По словам губернатора, минувшей ночью в селе Муром с беспилотника сбросили два взрывных устройства. В результате повреждены оказались два дома и надворная постройка. В селе Глотово во время атаки дронов ВСУ повреждены два частных дома, в одном из них возник пожар. На данный момент он потушен, уточнил Гладков.

В результате обстрела села Тишанка и поселка Новый повреждены два частных дома. В селе Волчья Александровка разрушения зафиксированы у административного здания и оборудования.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами страны обнаружили и сбили 337 дронов ВСУ. Основной удар пришелся на Московскую, Брянскую и Курскую области.

Ранее в Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ по России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами