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На Сватовском направлении семь солдат ВСУ сдались в плен российской армии

РИА Новости: группа из семи бойцов ВСУ сдалась в плен на Сватовском направлении
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа украинских военнослужащих из семи человек организованно сдалась в плен российской группировке войск «Запад» под Новолюбовкой на Сватовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Под натиском бойцов группировки войск «Запад» ВС РФ оружие сложили семь украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ», — заявил он.

По данным источника агентства, на отбитых позициях украинской армии были найдены два ликвидированных своими же сослуживцами солдата.

До этого пленный боец ВСУ Евгений Полторацкий заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не считает нужным эвакуировать раненых бойцов с линии фронта. Полторацкий отметил, что отказывался идти на передовую, попав на фронт, из-за чего его избили и отправили в окопы насильно.

11 марта украинский оператор БПЛА выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен российским военным в районе Васильевки в Запорожской области. При этом никто из российских бойцов не пострадал — они вовремя увидели беспилотник и успели скрыться.

Ранее силовики заявили, что путей для бегства ВСУ из Суджи фактически нет.

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