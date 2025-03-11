Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дроновод ВСУ уничтожил сдавшихся в плен сослуживцев в Запорожской области

Оператор БПЛА ВСУ ликвидировал пленных сослуживцев в Запорожской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинский оператор БПЛА выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен российским военным в районе Васильевки в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

По его словам, дроновод Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашел автомобиль с пленными украинцами и атаковал «Ниву». При этом никто из российских бойцов не пострадал — они вовремя увидели беспилотник и успели скрыться.

4 марта Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил, что командование 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ заставляет личный состав расстреливать покидающих позиции или сдающихся в плен сослуживцев. В одном радиоперехвате российские военные слышали, как украинский командир узнает у солдата, расстрелял ли он сослуживца с позывным «Сварщик», который шел сдаваться. Подчиненный ответил утвердительно, пишет канал.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВСУ с помощью беспилотников добивают своих сослуживцев, которые получили ранения в боях на рубежах Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее украинский пленный рассказал, что ВСУ использовали мирных жителей как живой щит.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами