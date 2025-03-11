Дроновод ВСУ уничтожил сдавшихся в плен сослуживцев в Запорожской области

Украинский оператор БПЛА выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен российским военным в районе Васильевки в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

По его словам, дроновод Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашел автомобиль с пленными украинцами и атаковал «Ниву». При этом никто из российских бойцов не пострадал — они вовремя увидели беспилотник и успели скрыться.

4 марта Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил, что командование 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ заставляет личный состав расстреливать покидающих позиции или сдающихся в плен сослуживцев. В одном радиоперехвате российские военные слышали, как украинский командир узнает у солдата, расстрелял ли он сослуживца с позывным «Сварщик», который шел сдаваться. Подчиненный ответил утвердительно, пишет канал.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВСУ с помощью беспилотников добивают своих сослуживцев, которые получили ранения в боях на рубежах Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее украинский пленный рассказал, что ВСУ использовали мирных жителей как живой щит.