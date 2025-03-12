Военные за ночь уничтожили 21 дрон над регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 12 марта уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат над территорией России, в том числе над республикой Крым. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По данным ведомства, военные сбили 12 беспилотников над Брянской областью, два — над Курской область, по одному — над Калужской областью и Крымом. Еще пять дронов уничтожены над акваторией Черного моря.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Пострадали люди, дома и автомобили.

Ранее в Германии заявили о панике делегации Украины после атаки беспилотников на Москву.