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Стало известно, что СБУ создала пыточные камеры в подвалах здания МВД в Красноармейске

ТАСС: сотрудники СБУ пытали людей в подвалах здания МВД в Красноармейске
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РИА Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полицейские в Красноармейске (украинское название Покровск. — прим. ред.) ДНР пытали людей в подвалах здания местного МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По нашим данным, в подвалах красноармейского МВД была загублена не одна человеческая жизнь. Для этого там были оборудованы пыточные», — заявил он.

По данным силовиков, в подвалах МВД также были созданы места для содержания людей. Способы содержания людей зависели от тяжести совершенных ими преступлений, добавил источник.

В публикации подчеркивается, что сотрудники СБУ заняли четвертый этаж здания. На данный момент имеются документы, которые могут указывать на совершенные в этом здании преступления.

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