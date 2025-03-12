Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полицейские в Красноармейске (украинское название Покровск. — прим. ред.) ДНР пытали людей в подвалах здания местного МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По нашим данным, в подвалах красноармейского МВД была загублена не одна человеческая жизнь. Для этого там были оборудованы пыточные», — заявил он.

По данным силовиков, в подвалах МВД также были созданы места для содержания людей. Способы содержания людей зависели от тяжести совершенных ими преступлений, добавил источник.

В публикации подчеркивается, что сотрудники СБУ заняли четвертый этаж здания. На данный момент имеются документы, которые могут указывать на совершенные в этом здании преступления.

До этого сотрудники Следственного комитета (СК) России зафиксировали новые факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. Российские бойцы рассказали сотрудникам СК, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли к военнопленным физическое насилие — по их словам, в основном они это делали в свое удовольствие.

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