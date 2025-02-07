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Пленный украинец рассказал, зачем Киев продолжает конфликт

Пленный боец ВСУ Черный: Киев продолжает конфликт, чтобы избежать ответственности
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Evgeniy Maloletka/AP

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Черный заявил, что украинские власти продолжают вооруженный конфликт с Россией во избежание ответственности за свои деяния. Его слова приводит ТАСС.

Черный выразил уверенность в том, что украинский режим столкнется с необходимостью понести наказание за насильственную мобилизацию при участии полиции. Мужчина рассказал, что попал на фронт после нескольких недель некачественной военной подготовки, значительную часть которых он провел с воспалением легких, которое одновременно возникло у него и еще нескольких из его сослуживцев.

«В подразделении очень много людей болело, практически одним и тем же самым диагнозом. В госпиталь меня не забирали, хотя температура была под сорок, две недели я валялся в подразделении», — рассказал Черный.

До этого Минобороны сообщило, что за неделю ВС РФ взяли в плен 19 украинских военнослужащих.

Ранее Кадыров показал военнопленных и призвал ВСУ сдаться.

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