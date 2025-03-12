Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят массированные артиллерийские удары по городу Красноармейску в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы впоследствии обвинить в обстрелах российских военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, украинские формирования пытаются устроить провокации в населенном пункте. Для этого они бьют по центру Красноармейска, а также его западной и юго-западной частям.

«Используют в основном тяжелую артиллерию. Цель — обвинить РФ, привлечь к этому как можно больше внимания», — подчеркнули в силовых структурах.

Там добавили, что бойцы ВСУ также наносят удары по уцелевшим домам и мирным гражданам. В таких случаях они применяют беспилотники, уточнил источник агентства.

27 февраля депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий заявил, что военнослужащие страны взяли в «клещи» город Красноармейск в ДНР.

Несколько дней спустя заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий назвал критической ситуацию в районе Красноармейска. Как он сказал, сейчас основные усилия Вооруженных сил РФ направлены на взятие под контроль населенных пунктов на данном участке фронта.

Ранее жители ДНР помешали украинским войскам перекрыть трассу для ВС РФ в районе Красноармейска.