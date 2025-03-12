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Российский боец пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ

РИА: боец ВС России закрыл собой мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский боец Виталий с позывным «Сухой» пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу села Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам женщины, у нее дома был генератор, с помощью которого она заряжала телефоны соседям. В один из дней к ней пришел российский военный с просьбой зарядить пауэрбанк. Впоследствии «Сухой» еще несколько раз заходил к ней. В последний раз это произошло утром во время тумана, чтобы военнослужащие ВСУ не видели, куда заходят бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ.

«В тот день как раз выпустили [дрон] «Бабу-Ягу». Прилетела... и начала нас расстреливать. Он как раз сидел у нас. Когда расстреливали они нас огнем, у меня собака практически сгорела, у меня муж обгорел, у меня внучка — ручка обгорела у нее. Внучка маленькая, грудная, ей год и шесть месяцев было», — сказала жительница села.

Женщина добавила, что во время обстрела «Сухой» закрыл собой ее дочь и внучку, тем самым спасая их.

В конце января боец с вызывным «Бой» рассказал, что российский военный Владимир Харабуа, принимавший участие в штурме города Авдеевки в ДНР, в попытке спасти сослуживцев вызвал огонь танка ВСУ на себя. В тот день российские бойцы заняли три важных опорных пункта ВСУ в районе населенного пункта и взяли в плен четырех украинских военных.

Ранее военно-полевой хирург пожертвовал жизнью ради раненых бойцов спецназа.

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