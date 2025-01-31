Стало известно о подвиге российского бойца Харабуа при штурме Авдеевки в ДНР

Российский военный Владимир Харабуа, принимавший участие в штурме города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), в попытке спасти сослуживцев вызвал огонь танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на себя. Об этом пишет RT со ссылкой на солдата Вооруженных сил РФ с позывным «Бой».

По словам мужчины, 16 января прошлого года он вместе с товарищами находился на подступах к населенному пункту. В тот день российские бойцы заняли три важных опорных пункта ВСУ в районе Авдеевки и взяли в плен четырех украинских военных.

Впоследствии солдаты ВС РФ услышали по рации, принадлежавшей одному из украинских бойцов, об отправке танка ВСУ на поле боя. Тогда один из российских военных — командир штурмовой роты Владимир Харабуа — решил в одиночку подняться на возвышенность и приказал подчиненным оставаться в укрытии.

«Он всех нас закрыл собой. Нас было три штурмовые группы, группа эвакуации, минометный расчет», — подчеркнул «Бой».

Как сказал мужчина, пожертвовавший собой командир роты принял весь удар украинского танка на себя. В свою очередь, журналисты выяснили, что у Владимира Харабуа остались жена и трое детей.

Ранее в районе Авдеевки обнаружили тайник ВСУ с оружием иностранного производства.