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Американские стартапы и украинские производители объединяются для разработки дронов

WSJ: украинские производители будут разрабатывать эффективные БПЛА для США
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Inna Varenytsia/Reuters

Стартапы из США и производители беспилотников с Украины объединяются для разработки более эффективных дронов для американской армии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что министерство обороны США проявляет растущий интерес к украинским технологиям. Потратившие же миллиарды долларов американские стартапы, испытывают трудности в создании эффективных и недорогих моделей беспилотников. Тем временем украинские производители в 2023 году изготовили свыше 2 млн дронов.

WSJ подчеркивает, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом в создании беспилотников, скорее всего, будет продолжаться, невзирая на переговоры о возможном мирном урегулировании украинского конфликта.

3 февраля сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Североатлантического альянса не смог пройти испытания в Арктике, поскольку разрядился от холода за несколько минут.

Ранее в России разработали «умный» беспилотник, который сам находит врага.

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