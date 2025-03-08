Российские военнослужащие, принимавшие участие в штурмовых действиях в районе деревни Старая Сорочина в Курской области, уничтожили бронеавтомобиль и бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с их экипажами. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал офицер группировки войск «Север» в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Витязь».

По его словам, задачу выполнили бойцы 22-го мотострелкового полка группировки.

«Уничтожено несколько различных бронемашин западного производства: США (HMMWV) и Канады (Roshel Senator). Техника противника была ликвидирована вместе с ее экипажами из ВСУ», — уточнил мужчина.

Он добавил, что также военные ВС РФ вывели из строя автоматический гранатомет американского производства. Более того, они завладели трофеями в виде большого количества ящиков с боекомплектами.

8 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские военнослужащие за сутки освободили от украинских формирований три населенных пункта в Курской области. Речь идет о деревнях Старая Сорочина, Николаевка и Викторовка.

Ранее российские журналисты узнали о начале штурма города Суджа в Курской области.