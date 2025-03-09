Бойцы ВС РФ уничтожили броневик YPR-765 с помощью FPV-дрона на расстоянии 30 км

ВС России уничтожили броневик YPR-765 на расстоянии 30 км при помощи FPV-дрона. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС РФ с позывным Радистка, удар был нанесен дроном «Молния» с боеприпасом большого веса.

«Более яркий крайний наш выход был с поражением YPR-765. Поражение было «Молнией» с боеприпасом большого веса. Соответственно, YPR сразу же было уничтожено. Цель находилась на расстоянии более 30 километров», — рассказала она.

До этого российские войска ракетным ударом «Искандера» уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS восточнее города Николаева. Установка располагалась в населенном пункте Новониколаевка.

HIMARS — американская реактивная система залпового огня, которую поставили на вооружение армии Украины. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Ранее в Курской области уничтожили технику западного производства с экипажами.