В Брянской области отражают атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!» — написал глава региона.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские войска в числе прочего пытались атаковать станцию Транснефть-Дружба в Брянской области. По данным журналистов, удар по станции производился тремя реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа.

7 марта Богомаз сообщил, что в Стародубском округе Брянской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины пострадала женщина. Кроме того, там загорелось производственное помещение одного из перерабатывающих предприятий, рассказал губернатор.

Ранее в Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ по России.