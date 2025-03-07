В Брянской области из-за атаки реактивных беспилотников пострадала женщина

В Стародубском округе Брянской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ нанесли удар шестью реактивными БПЛА по территории города Стародуб. В результате террористической атаки жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:01 по московскому времени.

Пострадавшую доставили в районную больницу, уточнил Богомаз.

Кроме того, в Стародубском округе загорелось производственное помещение одного из перерабатывающих предприятий, рассказал губернатор. По его словам, жителей одного из ближайших домов эвакуировали для обеспечения безопасности.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT писал, что около 21:00 в районе Стародуба было слышно порядка десяти взрывов. Предположительно, несколько воздушных целей были сбиты, однако обломки упали в районе местного консервного завода, что привело к возгоранию, добавил SHOT.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.