ВСУ пытались атаковать станцию нефтепровода в Брянской области

Украинские войска в числе прочего пытались атаковать станцию Транснефть-Дружба в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT

По данным журналистов, удар по станции производился тремя реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа.

Атака произошла около двух часов ночи. Беспилотники направлялись в сторону линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча», но были сбиты. Серьезных повреждений удалось избежать.

По данным SHOT, на ЛПДС «Унеча» работает около 200 человек. Никто не пострадал.

По информации министерства обороны России, в ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Массированная атака началась около 4:30 утра, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. В результате атаки пострадали люди, а дома и автомобили получили повреждения. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Путину доложили об атаке беспилотников на московский регион.