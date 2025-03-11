В МИД заявили, что все причастные к недавним атакам БПЛА понесут наказание

В МИД пригрозили наказанием всем причастным к массированной атаке БПЛА ВСУ на РФ

Все причастные к массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России понесут наказание. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства иностранных дел РФ.

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание», — говорится в сообщении.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что Великобритания может быть причастна к налету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы. По его словам, атака беспилотников вглубь России — это украино-великобританский стиль. Каждый раз, когда возникала тенденция к разрешению конфликта, начинались провокации, обратил внимание Светов.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг и скажется ли эта атака на переговорах в Саудовской Аравии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Раде раскритиковали массированный удар ВСУ по территории России.