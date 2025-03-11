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Подростков, пострадавших при обстреле в ТЦ Курской области, доставили в Москву

В Москву доставили двух подростков, пострадавших при атаке в ТЦ Курской области

Двух подростков, пострадавших при обстреле Вооруженных сил Украины в торговом центре в Курской области, доставили в московскую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал российской детской клинической больницы (РДКБ).

«Два 14-летних подростка, получившие тяжелые минно-взрывные травмы при обстреле со стороны ВСУ торгового центра в Беловском районе Курской области, экстренно госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным канала, детей перевез борт санавиации в сопровождении специалистов Московского центра медицины катастроф.

Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава РФ Дмитрий Прометной заявил, что одному из пострадавших диагностировали множественные осколочные ранения головы, шеи и грудной клетки, а также перелом ребра. Второму пациенту диагностировали ушиб головного мозга средней степени тяжести, осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей, ожог второй степени в области груди и живота.

Состояние подростков оценивается как тяжелое. На данный момент им проводят обследование для составления плана лечения.

В понедельник, 10 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ТЦ «Добрыня», расположенный в слободе Белая в Курской области. В результате ранения получили девять человек, которым понадобилась госпитализация. По последней информации, четверо пострадавших попали в реанимацию.

Ранее Хинштейн заявил, что бойцы ВСУ использовали курян как живой щит.

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