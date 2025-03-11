Трубопровод, по которому бойцы ВС России зашли в тыл ВСУ, попал на видео

RT показал кадры из трубопровода, по которому бойцы ВС России зашли в тыл ВСУ

В сети появились кадры из трубопровода, по которому российские военные прошли 15 километров, пробрались в тыл врага в районе Суджи и прорвали оборону Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры обнародовал военный корреспондент Влад Андрица, передает издание RT.

«Бойцы рассказали, что шли группами по пять человек, держали дистанцию примерно по десять метров, а когда останавливались, расходились друг от друга, чтобы можно было нормально дышать», — говорится в публикации.

По данным издания, операция имела название «Поток» и проходила в строжайшей секретности. К ее осуществлению военные готовились около четырех месяцев.

До этого в сети появилась фотография с российским штурмовиком в Судже Курской области, которая подтверждает результаты операции «Поток» по вхождению в город. На снимке показан боец с позывным «Кузя», других российских штурмовиков решили оставить за кадром для сохранения анонимности.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса заявили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

Ранее Хинштейн встретился с бойцами, которые ползли 14 км под землей «в тыл врага» под Суджей.