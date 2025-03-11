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На Украине признали превосходство российского Су-35 над F-16

Игнат: F-16 не могут соревноваться с Су-35
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AP/РИА «Новости»

Переданные Украине истребители F-16 не могут соревноваться с российскими истребителями Су-35. Об этом заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат, передает украинское издание Новости.LIVE.

«Сегодня F-16, которые у нас есть от партнеров, они не очень новые, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном пространстве. Нужен комплексный подход, потому что Су-35 — довольно новый самолет», — сказал он.

Представитель ВВС Украины считает, что ВСУ необходим комплексный подход наземных систем ПВО и средств РЭБ.

Накануне в США назвали ошибкой продажу российских истребителей Су-35 Китаю. Обозреватель издания 19FortyFive Крис Осборн предполагает, что Китай мог использовать Су-35 для изучения российских технологий.

До этого американский журнал The National Interest писал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет преимущества перед американским F-35 по скорости и стоимости. Американский F-35 оценивается на рынке в сумму от $80 до $110 млн. Российский самолет значительно дешевле, его средняя стоимость варьируется от $35 до $40 млн.

Ранее во Франции сообщили, что российский Су-35 опасно сблизился с дроном Reaper.

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