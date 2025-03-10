Российская армия подоспела на помощь бойцам, попавшим в тыл ВСУ под Курском

«РВ»: ВС РФ прорвались к бойцам, участвовавшим в операции «Поток»

Подразделения ВС РФ подоспели на выручку к бойцам, которые сумели попасть в Суджу в Курской области через газопровод. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что в ходе операции «Поток» военные зашли в тыл группировке ВСУ на Суджанском направлении и сумели закрепиться на хуторе Кубаткин. 10 марта к ним прорвались бойцы 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, а также штурмовики 30-го полка и СпН «Ахмат».

Пока не пришло подкрепление, солдаты держали у Кубаткина круговую оборону.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) рассказали, что свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев проникли в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

По информации ДШК, эта операция началась 8 марта. Бойцы прошли 11—12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи. Российские войска 9 марта сумели полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Ранее военный токсиколог рассказал, что пережили бойцы ВС РФ, пройдя по газопроводу в Суджу.