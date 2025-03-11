В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает местное издание «Общественные новости» в Telegram-канале.

До этого издание уже сообщало о взрывах в городе.

На данный момент воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Херсонской области не была объявлена.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска могут взять под контроль Херсон и правый берег Днепра, так как для этого складывается благоприятная обстановка.

26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что остановка конфликта на текущей линии соприкосновения невозможна из-за включения Херсона, Запорожья и других находящихся под контролем ВСУ населенных пунктов новых регионов в состав РФ по Конституции.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона находится под контролем украинских Вооруженных сил. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее аналитик назвал условие для прекращения огня на Украине.