Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне услышали взрывы
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает местное издание «Общественные новости» в Telegram-канале.

До этого издание уже сообщало о взрывах в городе.

На данный момент воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Херсонской области не была объявлена.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска могут взять под контроль Херсон и правый берег Днепра, так как для этого складывается благоприятная обстановка.

26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что остановка конфликта на текущей линии соприкосновения невозможна из-за включения Херсона, Запорожья и других находящихся под контролем ВСУ населенных пунктов новых регионов в состав РФ по Конституции.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона находится под контролем украинских Вооруженных сил. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее аналитик назвал условие для прекращения огня на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами