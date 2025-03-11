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В минобороны Белоруссии заявили о нежелании мира западными политиками

Хренин: западные политики не хотят мира, их маски давно сброшены
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Западные политики выступают против мирного урегулирования конфликта на Украине и призывают продолжать боевые действия. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, слова которого приводит пресс-служба оборонного ведомства.

Он отметил, что риторика, которой сегодня придерживаются западные политики, носит непримиримый характер.

«Маски уже полностью сброшены, никто не хочет ни мира, ни стабилизации обстановки. А все только больше возбуждают агрессию, призывы продолжить военные действия... на Украине», — сказал министр.

Хренин опроверг звучащие на Западе заявления, что Белоруссия кому-то угрожает, когда проводит проверки боеготовности своей армии. При этом обстановку вокруг страны трудно назвать миролюбивой — войска Польши, Прибалтики, США и НАТО находятся вблизи границ Белоруссии и часто проводят военные учения и мероприятия по боевой подготовке, количество которых выросло в десятки раз, сообщил министр.

«Эти факты говорят сами за себя: кто кому угрожает», — добавил Хренин.

В конце февраля он заявлял, что Белоруссия перестроила систему подготовки вооруженных сил в связи с обстановкой вокруг страны.

До этого в минобороны Белоруссии сообщили, что республика принимает милитаризацию у своих западных границ за подготовку к нападению на Союзное государство.

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