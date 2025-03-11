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Минобороны России раскрыло потери ВСУ за сутки в Курской области

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли под Курском более 270 бойцов и два танка
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) в течение суток потеряли более 270 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Также украинские войска лишились двух танков, четырех боевых машин пехоты, трех бронетранспортеров, восьми боевых бронированных машин пехоты, 20 автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок «Paladin» американского производства, орудия полевой артиллерии, пусковой установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также 11 пунктов управления беспилотников и двух складов боеприпасов.

Кроме того, 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.

До этого стало известно, что Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области, за сутки взяли под контроль более 100 кв. км территории региона.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области.

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