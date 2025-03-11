В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

Минздрав: в больницах после атаки ВСУ на Подмосковье находятся шесть человек

В больницах после атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье находятся 6 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«На стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один — в тяжелом состоянии», — рассказал он.

Кузнецов добавил, что всего результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей.

Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице был сбит 91 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.

СК сообщил, что по факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Ранее Картаполов прокомментировал ночную атаку украинских дронов на РФ.