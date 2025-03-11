Во Владимирской области уточнили число сбитых украинских БПЛА

Число украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбитых в воздушном пространстве Владимирской области, выросло до пяти. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили два дрона в Александровском районе. Еще три БПЛА были ликвидированы в небе над Киржачским районом.

«Они все обнаружены», — подчеркнул глава российского субъекта.

Как он отметил, к текущему моменту власти отменили угрозу атаки беспилотников на территории Владимирской области. То же касается соседних регионов.

Утром 11 марта губернатор Владимирской области заявил, что в небе над Киржачским районом были уничтожены два украинских БПЛА. Незадолго до этого Авдеев сообщил еще об одном ликвидированном дроне, но не уточнил место его обнаружения.

Ночью ряд регионов РФ подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В министерстве обороны страны рассказали, что всего средства противовоздушной обороны перехватили 337 дронов. Наибольшее число БПЛА было уничтожено в Курской и Московской областях, где сбили 126 и 91 летательный аппарат соответственно.

Ранее журналисты сообщили, что массированная атака БПЛА на регионы РФ произошла в преддверии переговоров Украины и США.