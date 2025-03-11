Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимирской области уточнили число сбитых украинских БПЛА

Губернатор Авдеев: во Владимирской области уничтожили пять украинских дронов
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Число украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбитых в воздушном пространстве Владимирской области, выросло до пяти. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили два дрона в Александровском районе. Еще три БПЛА были ликвидированы в небе над Киржачским районом.

«Они все обнаружены», — подчеркнул глава российского субъекта.

Как он отметил, к текущему моменту власти отменили угрозу атаки беспилотников на территории Владимирской области. То же касается соседних регионов.

Утром 11 марта губернатор Владимирской области заявил, что в небе над Киржачским районом были уничтожены два украинских БПЛА. Незадолго до этого Авдеев сообщил еще об одном ликвидированном дроне, но не уточнил место его обнаружения.

Ночью ряд регионов РФ подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В министерстве обороны страны рассказали, что всего средства противовоздушной обороны перехватили 337 дронов. Наибольшее число БПЛА было уничтожено в Курской и Московской областях, где сбили 126 и 91 летательный аппарат соответственно.

Ранее журналисты сообщили, что массированная атака БПЛА на регионы РФ произошла в преддверии переговоров Украины и США.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами