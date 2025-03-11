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Над Владимирской областью силы ПВО сбили украинские беспилотники

Губернатор Авдеев: еще два беспилотника сбиты над Владимирской областью
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Владимирской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«В Киржачском районе сбиты еще два беспилотных аппарата», — написал чиновник.

Еще один дрон был сбит над регионом несколькими минутами ранее.

В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы, добавил Авдеев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 11 марта и утром этого дня силы ПВО сбили на подлете к столице 65 беспилотников. Один из них врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на Домодедовской улице.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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