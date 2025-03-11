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Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 65

Собянин сообщил о 65 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

На подлете к Москве были сбиты еще пять украинских беспилотников, общее число уничтоженных за эту ночь достигло 65 единиц. Об этом сообщает в Telegram-канале пишет мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще 5 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Также Сергей Собянин сообщил, что один из атаковавших Москву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на Домодедовской улице.

Собянин добавил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков БПЛА разрушений нет, специалисты экстренных служб работают на местах происшествий.

В свою очередь представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщал, что в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово были введены ограничения на полеты на фоне налета украинских беспилотников на Москву.

Ранее украинские беспилотники атаковали Тульскую область.

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