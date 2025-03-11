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В Ярославле введены ограничения для полетов

Росавиация: в ярославском аэропорту Туношна введены ограничения для ВС
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В ярославском аэропорту Туношна введены ограничения для воздушных судов в связи с опасностью налета беспилотников. Об этом в Telegram-канале пишет представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 05:15 мск введены также в ярославском аэропорту Туношна (код ИКАО: UUDL)», — сообщил Кореняко.

До этого аналогичные ограничения были введены в московских аэропортах Жуковский и Домодедово на фоне налета украинских беспилотников на российскую столицу.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице силами противовоздушной обороны были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате атаки нет пострадавших и повреждений. На местах обнаружения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Орловской области отразили атаку ВСУ.

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