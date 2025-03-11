В Тульской области объявили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Тульской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Миляев призвал местных жителей сохранять спокойствие и напомнил о едином номере вызова экстренных служб 112.

Атаки БПЛА на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к этим атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников по российским объектам «будет увеличиваться».

В мае того же года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, кроме того, беспилотники неоднократно попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями ударов также становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым.

В ночь на 1 сентября прошлого года силы противовоздушной обороны сбили 158 дронов украинской армии над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — было зафиксировано в Курской области.

В свою очередь сообщалось, что в ночь на 24 января текущего года на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над регионами РФ.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской техники в Курской области.