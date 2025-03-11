В Липецкой области объявили воздушную опасность

На территории всей Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Игорь Артамонов.

В областном центре и в Липецком муниципальном округе объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Власти призвали жителей не покидать своих домов, а на улице укрыться в ближайших зданиях, паркингах, подземных переходах. Следует оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

10 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью пытались атаковать предприятия в Самарской области, в Новокуйбышевске было ликвидировано три беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.