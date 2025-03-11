Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии предрекли переход запада Украины под контроль России

Telegraph: Россия может занять весь запад Украины, пока ЕС вооружается
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России могут взять под контроль весь запад Украины, пока страны — члены Европейского союза (ЕС) будут наращивать военную мощь и вооружаться. Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным издания, Евросоюзу может потребоваться около трех-четырех лет для того, чтобы достичь того уровня военной мощи, который мог бы позволить изменить расклад сил на Украине, но у Киева нет этого времени.

Также в тексте статьи утверждается, что Россия может начать масштабное наступление до конца 2025 года, Вооруженные силы Украины смогут держать оборону только при совместной поддержке ЕС и США.

До этого экс-глава генштаба Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что у НАТО нет возможности бороться с Россией без участия Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Североатлантическому альянсу также не стоит проводить на Украине миротворческую миссию, поскольку это чревато втягиванием Запада в полноценную войну с Россией.

Ранее Маск назвал сенатора предателем за его слова об Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами