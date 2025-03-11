Вооруженные силы России могут взять под контроль весь запад Украины, пока страны — члены Европейского союза (ЕС) будут наращивать военную мощь и вооружаться. Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным издания, Евросоюзу может потребоваться около трех-четырех лет для того, чтобы достичь того уровня военной мощи, который мог бы позволить изменить расклад сил на Украине, но у Киева нет этого времени.

Также в тексте статьи утверждается, что Россия может начать масштабное наступление до конца 2025 года, Вооруженные силы Украины смогут держать оборону только при совместной поддержке ЕС и США.

До этого экс-глава генштаба Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что у НАТО нет возможности бороться с Россией без участия Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Североатлантическому альянсу также не стоит проводить на Украине миротворческую миссию, поскольку это чревато втягиванием Запада в полноценную войну с Россией.

Ранее Маск назвал сенатора предателем за его слова об Украине.