В результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области пострадали четыре человека

Минздрав: четыре человека пострадали при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в селе Великие Копани в Херсонской области, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Елену Борчанинову.

«Бригады скорой помощи везут их в Скадовскую больницу. При необходимости их направят на лечение в Крым», — сказала глава регионального ведомства.

Борчанинова добавила, что среди пострадавших оказались фельдшер и водитель скорой помощи. По ее словам, более подробная информация в настоящее время уточняется.

Об ударе ВСУ по рынку сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, при атаке украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS. Глава региона отметил, что многие посетители рынка получили ранения, некоторых спасти не удалось.

В конце февраля Сальдо сообщил, что в результате обстрела жилых кварталов в Голопристанском и Алешкинском округах Херсонской области пять человек получили ранения.

Ранее ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке.