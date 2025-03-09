Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области пострадали четыре человека

Минздрав: четыре человека пострадали при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях
close
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в селе Великие Копани в Херсонской области, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Елену Борчанинову.

«Бригады скорой помощи везут их в Скадовскую больницу. При необходимости их направят на лечение в Крым», — сказала глава регионального ведомства.

Борчанинова добавила, что среди пострадавших оказались фельдшер и водитель скорой помощи. По ее словам, более подробная информация в настоящее время уточняется.

Об ударе ВСУ по рынку сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, при атаке украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS. Глава региона отметил, что многие посетители рынка получили ранения, некоторых спасти не удалось.

В конце февраля Сальдо сообщил, что в результате обстрела жилых кварталов в Голопристанском и Алешкинском округах Херсонской области пять человек получили ранения.

Ранее ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами