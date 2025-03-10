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Подоляка заявил о продвижении ВС РФ в Курской области

Военблогер Подоляка: ВС России продолжают освобождать территорию Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские вооруженные силы больше не оказывают организованного сопротивления на территории Курской области. Об этом в своем Tekegram-канале заявил военный блогер Юрий Подоляка.

Эксперт утверждает, что украинские военные либо терпят поражение, либо сдаются в плен, что, по его мнению, свидетельствует о полном разгроме.

Подоляка отметил, что в районе к северу от Казачьей Локни продолжается операция по блокировке и захвату украинских бойцов. Он добавил, что здесь нет никакой организованной борьбы: кто-то просто ждет, чтобы сдаться, а кто-то блуждает по лесам, не зная, куда направиться.

По мнению блогера, в ближайшее время может произойти штурм Суджи. Он также полагает, что ВСУ могут попытаться эвакуировать остатки своих сил из российского города и организовать их защиту в районе Сумской области.

8 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Ранее стали известны суточные потери ВСУ под Курском.

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