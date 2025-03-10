Военный токсиколог рассказал, что пережили бойцы ВС РФ, пройдя по газопроводу в Суджу

Военный токсиколог Александр Эдигер в беседе с mk.ru рассказал, что проход по газопроводу в Суджу в рамках операции «Поток» грозил российским бойцам серьезными проблемами со здоровьем.

По словам специалиста, бойцы, прошедшие более 10 км по пустой трубе газопровода в Суджу, должны будут проходить реабилитацию и детоксикацию, так как подверглись воздействию испарений метана и углеводородов.

«Возможна потеря сознания, состояние спутанности сознания, ступора в самых тяжелых состояниях — кома», — перечислил токсиколог возможные последствия.

Кроме того, у бойцов, участвовавших в операции «Поток», могут наблюдаться галлюцинаторные нарушения.

До этого журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, что подразделения Вооруженных сил России, проникшие в район Суджи Курской области через газопровод, провели почти неделю внутри трубы.

Ранее в Германии предложили взорвать все ведущие из России в ЕС трубопроводы.