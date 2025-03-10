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Стали известны подробности прорыва бойцов ВС РФ в Суджу по газопроводу

Журналист Кашеварова: прорвавшиеся в Суджу военные РФ неделю жили в газопроводе
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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России, проникшие в район Суджи Курской области через газопровод, провели почти неделю внутри трубы. Об этом сообщила журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

По ее данным, бойцы за двое суток преодолели 15 километров 750 метров, после чего в течение четырех дней ожидали подходящего момента для атаки, оставаясь внутри инфраструктурного объекта.

«Противник был застигнут врасплох. Через 30 минут после высадки ВСУ начали обстреливать трубу кассетными боеприпасами, но наши военные уже успели укрыться в лесополосе. Закрепившись, они спровоцировали панику в рядах противника», — отметила Кашеварова.

Накануне в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) рассказали, что свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев проникли в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. По информации ДШК, эта операция началась 8 марта. Бойцы прошли 11-12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи. Российские войска 9 марта сумели полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Ранее в Германии предложили взорвать все ведущие из России в ЕС трубопроводы.

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