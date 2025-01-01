Главком ВСУ побывал «на Курском направлении»

Сырский заявил о приезде на Курское направление для награждения солдат

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление, чтобы наградить украинских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, действия солдат Украины на этом направлении «заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений» и позволили пополнить фонд для обмены военнопленными с Россией.

В середине декабря украинский главком заявил, что должен был провести операцию по вторжению на территорию Курской области, поскольку не имел другого выбора из-за потенциального наступления ВС РФ в Сумской и Харьковской областях.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа говорил о том, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Reuters сообщило, что Украина лишилась почти половины захваченных в Курской области территорий.