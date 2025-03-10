Над двумя российскими регионами сбили два беспилотника

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской и Курской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один — над Курской. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

«С 15:20 до 15:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о разрушениях в результате украинских атак не поступало.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в ночь на 10 марта уничтожили 9 украинских беспилотников над регионами России.

Атаки украинских дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников по регионам России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.