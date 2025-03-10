Российские силы ведут зачистку ВСУ в Суджанском районе

Российские десантники ликвидируют оставшиеся подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в хуторе Дмитрюков Суджанского района. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Наши военные застали противника врасплох. Сейчас ведется тотальная зачистка. Пытаясь скрыться, ВСУшники отступают вдоль побережья в сторону Преображенской церкви», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в данный момент совершается ряд DDoS-атак на курские СМИ, пишущие о разгроме украинских войск. Таким образом противник пытается скрыть свои поражения на фронте.

До этого подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удар беспилотником по зданию в городе Суджа в Курской области, в котором во время бегства пытались спрятаться украинские военнослужащие.

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области.

Ранее Песков не стал называть конкретных сроков освобождения Курской области от ВСУ.