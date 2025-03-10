Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские силы ведут зачистку ВСУ в Суджанском районе

Shot: ВС РФ ведут тотальную зачистку ВСУ в хуторе Дмитрюков Суджанского района
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские десантники ликвидируют оставшиеся подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в хуторе Дмитрюков Суджанского района. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Наши военные застали противника врасплох. Сейчас ведется тотальная зачистка. Пытаясь скрыться, ВСУшники отступают вдоль побережья в сторону Преображенской церкви», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в данный момент совершается ряд DDoS-атак на курские СМИ, пишущие о разгроме украинских войск. Таким образом противник пытается скрыть свои поражения на фронте.

До этого подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удар беспилотником по зданию в городе Суджа в Курской области, в котором во время бегства пытались спрятаться украинские военнослужащие.

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области.

Ранее Песков не стал называть конкретных сроков освобождения Курской области от ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами