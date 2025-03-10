ВС РФ ударили беспилотником по зданию в Судже

Минобороны: ВС РФ ударили по зданию в Судже, где пытались укрыться военные ВСУ

Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удар беспилотником по зданию в городе Суджа в Курской области, в котором во время бегства пытались спрятаться украинские военнослужащие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что оператор разведывательного дрона в кратчайшие сроки передал координаты местонахождения украинских военных на командный пункт. Зафиксированная цель была уничтожена ударным БПЛА. Средства объективного контроля зарегистрировали прямое попадание по зданию с военными ВСУ и взрыв, говорится в сообщении.

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское, Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее подготовку к штурму Суджи показали на карте.