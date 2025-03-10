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Песков не назвал конкретных сроков освобождения Курской области от ВСУ

Песков: у военных нет конкретных задач по срокам освобождения Курской области
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Конкретные сроки освобождения территорий Курской области от украинских солдат не установлены. Об этом сообщил во время брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Вооруженные силы России прилагают все усилия для достижения этой цели.

Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявил, что полное освобождение Курской области – это вопрос одной-двух недель. Сейчас российские военные сжимают кольцо вокруг Суджи, украинским военным некуда отступать и предпринять они ничего не смогут.

По его словам, на этой неделе высока вероятность начала дождей, из-за чего ВСУ не смогут передвигаться по грунтовым дорогам. В то же время российские военные окружают их, подрывают мосты и всего за несколько дней они освободили около 7–8 населенных пунктов. Все это говорит об обрушении обороны противника, пояснил Дандыкин.

Газета The Independent написала, что в ВСУ начали признавать поражение в регионе. При этом авторы статьи отметили, что Киев надеялся использовать контроль над частью Курска в переговорах с Россией для возможного территориального обмена.

Подробнее о том, как будут развиваться события в ближайшее время и чем можно объяснить резкую активизацию боев в регионе, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходарёнка.

Ранее на Западе назвали последствия приостановки передачи разведданных ВСУ.

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